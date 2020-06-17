Спрограммировать, Натянуть сайт на WP

$430
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок1190 просмотров

Доброго времени

Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/1_4F0mpJQ_dclei-YTpC-yaw6cFr1VGX89k54PQlKAeI/edit?usp=sharing

Прошу внимательно с ним ознакомиться, только потом откликаться. 

Частичная постоплата 10+10+10 т.р. по заказу 

Работа на моем хостинге 

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