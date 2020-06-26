Уведомление на почту клиенту о регистрации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок537 просмотров

Есть сайт с кнопками, которые перекидывают на форму регистрации. Клиент заполняет данные свои и ему же должно прийти уведомление на почту о том, что он успешно прошёл регистрацию. Как это сделать? Ещё, мне нужно тоже письмо на почту получить, о том, что зарегистрирован новый пользователь.

5 лет назад
mazal22
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Kushak12
Иван 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$7
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Полностью доволен работой с Владимиром, адекватное постановка целей и своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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