Уведомление на почту клиенту о регистрации

Есть сайт с кнопками, которые перекидывают на форму регистрации. Клиент заполняет данные свои и ему же должно прийти уведомление на почту о том, что он успешно прошёл регистрацию. Как это сделать? Ещё, мне нужно тоже письмо на почту получить, о том, что зарегистрирован новый пользователь.