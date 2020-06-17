AmoCRM виджет

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Имеется ряд вопросов, которые необходимо решить:

- убрать баг в типовом виджете  (обновление остатков). Они не обновляются

- разобраться почему иногда виджет открывается очень долго 

- возможность доработки типового функционала: 

-- вид цены

-- выбор склада

-- поиск номенклатуры через подбор

- исправление картинки на кнопке виджета

Знание HTML/CSS и способность самостоятельно подправить верстку/добавить секцию на страницу

Понимать ООП и уметь использовать его принципы в php и js

AmoCRMCSSHTMLJavaScriptPHP
5 лет назад
evrysoft
45 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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