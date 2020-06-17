Ищу профильного, ответственного специалиста по bitrix для работы с сайтом (с опытом от 3-х лет.) Не агентство, не компанию, не группу... Есть ряд задач и переодически появляются новые. Оплата позадачно или почасовая (возможны варианты). Если ...
AmoCRM виджет
Имеется ряд вопросов, которые необходимо решить:
- убрать баг в типовом виджете (обновление остатков). Они не обновляются
- разобраться почему иногда виджет открывается очень долго
- возможность доработки типового функционала:
-- вид цены
-- выбор склада
-- поиск номенклатуры через подбор
- исправление картинки на кнопке виджета
Знание HTML/CSS и способность самостоятельно подправить верстку/добавить секцию на страницу
Понимать ООП и уметь использовать его принципы в php и js
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеется проект на Django (Python) и JavaScript: http://213.139.208.51/catalog/plan/7/edit_scheme/ Кликните на картинке и поводите мышью, покрутите скролл. Этот домик генерируется из данных, хранящихся в БД в JSON, которые преобразуются в ...Закрыт5 лет назад
Есть приложение в Facebook Developers и в него нужно каждый раз заходить и добавлять новые ID кабинетов FB. Нужно реализовать скрипт, который будет автоматически добавлять. Возможные решение через selenium / webpack. Можно ...Закрыт5 лет назад
Нужен портал ддя орг-ции ,можно готовый проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать личный кабинет с авторизацией, интегрировать его с формой на Тильде, интегрировать с чат-ботом. Подробное ТЗ здесь - https://u.to/_X3IGA Прошу указывать сроки и цену.Закрыт5 лет назад
Нужен плагин для оплаты через Liqpay для магазина на Shopify.Закрыт5 лет назад
Для создания структуры сайта, мне требуется разработчик на phyton/djangoВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Сайт на Laravel + Sleeping Owl (Генератор административного интерфейса для Laravel) 1. Необходимо реализовать функцию оптимизации изоображений, загружаемых на сайт. - Оптимизация должна осуществляться в админке в соответствующем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать бот для сети корпоративных столовых, реализующих следующие функции: 1)удаленная оплата напитка с последующим получением одноразового qr кода, с помощью которого гость сможет получить напиток от кофе машины со сканером 2) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Проект: https://goo.su/1hPi Требуется сделать аналог 1 в 1, анимацию можно взять отсюда же или с другого сайта. Сам лэндинг не нужно считать в стоимость, интересует только строка поиска, личный кабинет и эквайрингВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад