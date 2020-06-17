Bitrix. Несколько задач по проекту

Ищу профильного, ответственного специалиста по bitrix для работы с сайтом (с опытом от 3-х лет.) Не агентство, не компанию, не группу... Есть ряд задач и переодически появляются новые. Оплата позадачно или почасовая (возможны варианты). Если здесь нет отзывов, то приложите, пожалуйста, ссылки на аккаунт в другой бирже или другие подтверждения вашей квалификации. Пять+2O?