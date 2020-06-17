Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки519 просмотров

Задача

Проект представляет собой туристический маркетплейс, предоставляющий клиентам возможность поиска и бронирования без предоплаты таких услуг, как: трансферы, экскурсии, аренда авто, автобусов, яхт/катеров и двухколесного транспорта. Всего 6 услуг. Ресурс позволяет напрямую связывать Заказчика с Исполнителем (поставщиком услуги).

Стек используемых технологий: PHP, CSS, JS. Интерфейс на русском и английском языках. Две версии сайта – десктопная и мобильная (m.helper.travel) на общей базе данных.

Клиенты и Партнеры имеют личные кабинеты на сайте.

В рамках задачи необходимо произвести доработки в карточках Партнеров

Это первое задание, будут и следующие.

ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ff99E9BqB42Zkr_skHCvDAsX5naNjxD4/view?usp=sharing

Обязательное условие - в своих предложениях указывать стоимость и сроки разработки!

CSSJavaScriptPHP
5 лет назад
guest_15897107740977
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад