Доработка сайта

Задача

Проект представляет собой туристический маркетплейс, предоставляющий клиентам возможность поиска и бронирования без предоплаты таких услуг, как: трансферы, экскурсии, аренда авто, автобусов, яхт/катеров и двухколесного транспорта. Всего 6 услуг. Ресурс позволяет напрямую связывать Заказчика с Исполнителем (поставщиком услуги).

Стек используемых технологий: PHP, CSS, JS. Интерфейс на русском и английском языках. Две версии сайта – десктопная и мобильная (m.helper.travel) на общей базе данных.

Клиенты и Партнеры имеют личные кабинеты на сайте.

В рамках задачи необходимо произвести доработки в карточках Партнеров

Это первое задание, будут и следующие.

ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ff99E9BqB42Zkr_skHCvDAsX5naNjxD4/view?usp=sharing

Обязательное условие - в своих предложениях указывать стоимость и сроки разработки!