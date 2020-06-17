Требуется разработчик сайтов со знание Python. Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат. Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки. Требуется на длительное сотрудничество. Оплата по проектная
Доработка сайта
Задача
Проект представляет собой туристический маркетплейс, предоставляющий клиентам возможность поиска и бронирования без предоплаты таких услуг, как: трансферы, экскурсии, аренда авто, автобусов, яхт/катеров и двухколесного транспорта. Всего 6 услуг. Ресурс позволяет напрямую связывать Заказчика с Исполнителем (поставщиком услуги).
Стек используемых технологий: PHP, CSS, JS. Интерфейс на русском и английском языках. Две версии сайта – десктопная и мобильная (m.helper.travel) на общей базе данных.
Клиенты и Партнеры имеют личные кабинеты на сайте.
В рамках задачи необходимо произвести доработки в карточках Партнеров
Это первое задание, будут и следующие.
ТЗ по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ff99E9BqB42Zkr_skHCvDAsX5naNjxD4/view?usp=sharing
Обязательное условие - в своих предложениях указывать стоимость и сроки разработки!
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