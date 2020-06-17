Решить два небольших вопроса на сайте на фреймворке Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки499 просмотров

Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и кто сможет помочь.

Yii
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guest_1524056544188
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