Требуется разработчик сайтов со знание Python. Доработка сайта и программирование сверстанной страницы. Подключение оплат. Подключение оплат, тестирование сайта на ошибки. Требуется на длительное сотрудничество. Оплата по проектная
Решить два небольших вопроса на сайте на фреймворке Yii2
Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и кто сможет помочь.
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