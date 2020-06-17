Комплексное программирование интернет-магазина Wordpress (WooCommerce)

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Закрыт4 заявки757 просмотров

Доброго времени суток.

Для молодого и активно растущего интернет магазина нужно провести комплексную настройку/программирование сайта под SEO требования.

Основные направления с которыми нужно будет работать, согласно поставленого ТЗ:

1) Верстка шаблона сайта.

2) Настройка эффективной/автоматизированой работы импорта и экспорта товаров на базе плагина (WP All Import).

3) Настройка эффективной работы фильтра товаров на базе платного плагина (Premmerce).

4) Внедрение нового функционала на сайте, например:

Добавление опций в корзине;

Перевод фотоконтента на CDN;

Оптимизацыя кода JavaScript;

CSS скриптов;

Внедрение микро разметки для страниц сайта;

Настройка админки движка WordPress, и т.д.

5) Общая оптимизация сайта для увеличения скорости загрузки страниц.

И ряд других не мало важных задач.

При подаче заявки прошу указывать стоимость услуг за 1 час.

Приветствую заявки из Украины и Киева с возможностью оплаты на карту ПриватаБанка, а так же резюме или Кейсы работы с подобными проектами.

CSSJavaScriptWooCommerceWordPress
5 лет назад
hostodrom
Ярослав 
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