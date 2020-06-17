Задание прописано в документе. carpet-exclusive.ru/ сайт joomla 3.6.5 Движок VM 3.0.18 карточки товаров VM Custom Filters PRO с доработкой "сео фильтр" sh404SEF 4.8.1.3465 JotCache ZOO ...
Комплексное программирование интернет-магазина Wordpress (WooCommerce)
Доброго времени суток.
Для молодого и активно растущего интернет магазина нужно провести комплексную настройку/программирование сайта под SEO требования.
Основные направления с которыми нужно будет работать, согласно поставленого ТЗ:
1) Верстка шаблона сайта.
2) Настройка эффективной/автоматизированой работы импорта и экспорта товаров на базе плагина (WP All Import).
3) Настройка эффективной работы фильтра товаров на базе платного плагина (Premmerce).
4) Внедрение нового функционала на сайте, например:
Добавление опций в корзине;
Перевод фотоконтента на CDN;
Оптимизацыя кода JavaScript;
CSS скриптов;
Внедрение микро разметки для страниц сайта;
Настройка админки движка WordPress, и т.д.
5) Общая оптимизация сайта для увеличения скорости загрузки страниц.
И ряд других не мало важных задач.
При подаче заявки прошу указывать стоимость услуг за 1 час.
Приветствую заявки из Украины и Киева с возможностью оплаты на карту ПриватаБанка, а так же резюме или Кейсы работы с подобными проектами.
Заявки фрилансеров
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