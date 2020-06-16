Создание интернет магазина для розничной и оптовой торговли с закрытой

Создать на последней версии Joomla и компоненты VirtueMart рабочий вариант интернет площадки для просмотра и заказа товаров, просмотра созданных заказов, документов по отгрузкам и построение отчетов по сверкам Покупателя с Поставщиком.

Сайт источник со всеми уже готовыми вещами существует, он так же разработан на Joomla и VirtueMart, только этой разработке уже 10 лет и необходимо переработать существующий механизм с учетом новых возможностей, фишек и дизайна.