Нужно на php используя api postmaster получить данные

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок456 просмотров

Нужно на php используя api - https://help.mail.ru/postmaster/api#api_limits

сделать запрос по статистике рассылки

логика:

  • берем ключ, если он не свежий, то делаем новый
  • берем данные, по домену который нам интересен и распарсим их в переменные
  • все
код должен быть документирован 
PHP
5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов(-2)
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Михаил
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
162 отзыва(-2)
5 лет назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
Максим
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
39 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо прикрутить сервис оплат Fondy на сайт на Тильда

    Добрый день! Есть задача - необходимо прикрутить к конструктору на Тильде необходимые для сервиса Fondy требования (лого платежных систем и так далее). В общем чтобы можно было принимать оплаты через Fondy.

    Tilda
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правка .js для Tampermonkey

    $60

    Доработать два файла .js которые созданы для автоматизации работы менеджеров Оба файла на +\- 300 строк для работы на сайте Brax Вот пример куска кода, там достаточно все просто единственная сложность множественные условия, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Калькулятор для строительной тематики

    Для сайта строительной компании необходим калькулятор, вот пример/основа на которую ориентируемся adeptles .ru/calc/ , но добавим ещё несколько своих расчётов. Нужен функционал + аналогичная вёрстка, но функционал в приоритете(можно без вёрстки). Необходимые данные(формулы и т.д.) предоставим. Указывайте ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно поправить РНР коды

    Здраствуйте уважаемые програмисты. Для данного сайта https://china-avto.com.ua/ ищем опытного РНР программиста который умеет разбираться в чужих кодах. Нужно поправить некоторые системные ошибки, подробнее о них при общении. Так же требуется создать новые подрубрики для новых автомобилейи их ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программирование сайта

    $216

    1.     Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую админку)Функционалготовой админки (разделы): ·       Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) ·       Разделысайта·       Категории·       Стадионы·       Мероприятия·       Заказы·       Сотрудники·       Промокоды·       Корпоративныезаявки·       Новости·       ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном ...

    LaravelPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести правки в JS скрипт.

    Нужно внести правки (удалить некоторый функционал, заменить некоторые иконки, перенести блоки) в скрипт редактора фотографий. Скрипт написан на JS Нужен человек, хорошо разбирающийся в JS

    JavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP доработка системы

    Добрый день, требуется доработать систему на PHP.  требуется человек со знанием: Php 5-7. Zend framework2 Doctrine2Docker  и опытом работы в данной сфере.  напишите сколько работой с Zend и прочим. подробности напишу ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать веб-приложение "Виртуальная очередь" с интеграцией SMS

    Нужно разработать веб-приложение, реализующее электронную очередь для сервисов типа парикмахерских на время опасности вирусной инфекции COVID-19.  Приложение будет иметь интерфейсы клиента (где можно смотреть свой номер в очереди), работника (управление очередью), а также административные ...

    LaravelMySQLPHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Геоопределение и выбор города

    Здравствуйте. Сейчас есть федеральная сеть по РФ в разных городах. Сейчас сайты размещены на поддоменах. Примеры https://tyumen.avtoreborn.ru/ https://ufa.avtoreborn.ru/ Необходимо сделать мультилендниг на одном домене avtoreborn.ru 1) При заходе пользователя ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад