Нужно поправить РНР коды

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Закрыт6 заявок561 просмотр

Здраствуйте уважаемые програмисты. Для данного сайта https://china-avto.com.ua/ ищем опытного РНР программиста который умеет разбираться в чужих кодах. Нужно поправить некоторые системные ошибки, подробнее о них при общении. Так же требуется создать новые подрубрики для новых автомобилейи их запчастями, нужно уметь писать понятным кодом.

Если у вас есть опыт програмирования и умение разбираться в чужих кодах, пишите.

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