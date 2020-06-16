Нужно поправить РНР коды

Здраствуйте уважаемые програмисты. Для данного сайта https://china-avto.com.ua/ ищем опытного РНР программиста который умеет разбираться в чужих кодах. Нужно поправить некоторые системные ошибки, подробнее о них при общении. Так же требуется создать новые подрубрики для новых автомобилейи их запчастями, нужно уметь писать понятным кодом.

Если у вас есть опыт програмирования и умение разбираться в чужих кодах, пишите.