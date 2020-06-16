1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном ...
Нужно поправить РНР коды
Здраствуйте уважаемые програмисты. Для данного сайта https://china-avto.com.ua/ ищем опытного РНР программиста который умеет разбираться в чужих кодах. Нужно поправить некоторые системные ошибки, подробнее о них при общении. Так же требуется создать новые подрубрики для новых автомобилейи их запчастями, нужно уметь писать понятным кодом.
Если у вас есть опыт програмирования и умение разбираться в чужих кодах, пишите.
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