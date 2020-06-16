Создать бота для БК (есть API)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок608 просмотров

Вкратце. Нужно будет получать данные с одного сайта, сравнивать эти данные с букмекером и, если данные подходят под определенные заданные критерии, то делается ставка.

К букмекеру есть доступ по API. 

Документация: https://quant-portal.stagingunity.com/unity

Подробнее опишу алгоритм бота тому, кто согласится и сможет выполнить данную работу. В идеале, конечно, если сможете назвать примерную стоимость и время работы.

Unity
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guest_15922155829902
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