Разработать FrontEnd приложения для социальных сетей ВК, ОК

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок583 просмотра

Необходимо сделать следующее:

1. Сверстать макеты

2. Наладить взаимодействие с АПИ соцсети

3. Взаимодействие с АПИ серверной части приложения

4. Взаимодействие с АПИ яндекс карт

Подробное ТЗ при дальнейшем общении. 

Бюджет проекта обговаривается.

5 лет назад
WiseKaa
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Заявки фрилансеров

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