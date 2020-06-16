Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Разработать FrontEnd приложения для социальных сетей ВК, ОК
Необходимо сделать следующее:
1. Сверстать макеты
2. Наладить взаимодействие с АПИ соцсети
3. Взаимодействие с АПИ серверной части приложения
4. Взаимодействие с АПИ яндекс карт
Подробное ТЗ при дальнейшем общении.
Бюджет проекта обговаривается.
Заявки фрилансеров
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