Здравствуйте, нужна оптимизация сайта-интернет магазина цифровых товаров на платформе deer.is для того чтобы поднять его в поиске
Интеграция интернет-магазина SimplaCMS с Беру по модели витрина + дост
Нужна максимально автоматизированная интеграция
1. Заведение каталога автоматически через API, либо YML
2. Заведение карточек удобной выгрузкой из нашего сайта в формате Беру (3 категории)
3. Удобное обновление товаров – названия, характеристики
4. Выгрузка заказов из Беру к нам
5. Получение "Стикеров" для заказов
6. Отправка этих стикеров автоматически на наш склад (интеграция по API)
7. Изменение статусов заказов при изменении этих статусов на складе (интеграция по API)
8. Обновление цен и наличия товаров через YML автоматически
В общем, свести ручную работу к минимуму.
Опыт в проведении интеграции с БЕРУ
Подробное комментирование кода
Подробная инструкция по работе для "манагеров" – куда нажать, что сделать
Провести тестирование до вывода в продажу тестовой группы товаров и выполнения тестовых заказов
Сопровождение первое время после запуска
Срок – очень срочный.
Бюджет 20 тыс. рублей.
Заявки фрилансеров
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