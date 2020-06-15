Цель скопировать шаблон и подправить Есть сайт казино с одним шаблоном http://casinosoftware.site Есть другой сайт http://domabet2.com/ тут другой шаблон, но скрипт тот же, пути шаблона те же engine/templates/default там css js, картинки ...
Написать бота для автоматического добавления туров на портале
Необходимо написать бота который будет автоматически добавлять туры от оператора tez tour
Примерный алгоритм работы:
В кабинете на портале есть "Автоимпорт" туров:
1)вводим название отеля
2)диапазон дат (максимум 20 дней) например с 04.07 по 24.07
3)вводим тип питания согласно подбору на сайте tez-tour
4)нажимаем "поиск цен"
5)выделяем галочкой все найденые цены
6)нажимаем "Добавить тур"
7)переходим на след страницу - ставим галочку "опубликовать тур" = тур добавлен
8)повторяем процедуру уже со следующими датами с 24.07 - 13.08 и так до ноября.
9)Делаем это по очереди с каждым отелем который есть в базе тез тура (в поиске)
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