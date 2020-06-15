Написать бота для автоматического добавления туров на портале

Необходимо написать бота который будет автоматически добавлять туры от оператора tez tour

Примерный алгоритм работы:

В кабинете на портале есть "Автоимпорт" туров:

1)вводим название отеля

2)диапазон дат (максимум 20 дней) например с 04.07 по 24.07

3)вводим тип питания согласно подбору на сайте tez-tour

4)нажимаем "поиск цен"

5)выделяем галочкой все найденые цены

6)нажимаем "Добавить тур"

7)переходим на след страницу - ставим галочку "опубликовать тур" = тур добавлен

8)повторяем процедуру уже со следующими датами с 24.07 - 13.08 и так до ноября.

9)Делаем это по очереди с каждым отелем который есть в базе тез тура (в поиске)