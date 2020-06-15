Написать скрипт.

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На мой сайт попадает посетитель с платной рекламы google. При этом он получает gclid (Идентификатор Google Рекламы) и cid (Идентификатор клиента).

Наша задача получить gclid и CiD этого посетителя и подставить полученные данные в ссылки в моем файлике php.

В интернете есть готовые куски кода как получать cid. gclid как я понимаю берется из адреса страницы.

Надо все соединить.

PHP
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