Написать скрипт.

На мой сайт попадает посетитель с платной рекламы google. При этом он получает gclid (Идентификатор Google Рекламы) и cid (Идентификатор клиента).

Наша задача получить gclid и CiD этого посетителя и подставить полученные данные в ссылки в моем файлике php.

В интернете есть готовые куски кода как получать cid. gclid как я понимаю берется из адреса страницы.

Надо все соединить.