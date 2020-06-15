Исправить ошибку на сайте

Нужно создать аналог системы по типу Maxoptra или Relog. Пример ТЗ в личку направлю. В системе будет Web часть и приложения на Android и IOS. ...
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не публикуются записи на сайте вордпресс.
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кто знает решение?
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