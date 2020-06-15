Исправить ошибку на сайте

https://bamperasamara.ru/ Ошибки:1)Добавить favicon2)В мобильной версии криво расположен номер телефона(не по центру)3)Фотографии некоторых товаров то без фона, то с прозрачным фоном(я сделаю все фото без фона, чтобы все было в едином стиле)4)Нет политики конфидициальности(Нет политики ...