1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном ...
Создать слайдер товаров на главной странице. Сайт самописный.
Внести изменения на главной странице сайта.
1. Добавить горизонтальную прокрутку с вкладками для разных коллекций товаров
2. прикрутить таймер на отдельные товары.
по первой задаче в админке уже есть опция "коллекции", т.е. группы товаров, которые можно задействовать для слайдера.
Сайт , можно сказать, самописный (переделанный bmshop).
В очереди и другие правки по сайту.
Уточнения по проекту :
1. горизонтальная прокрутка - слайдер. предварительно в админке необходимо задать возможность замены названий вкладок и привязку к слайдеру уже существующих 3х групп товаров.
2. по таймеру. функционал таймера уже существует в админке. в виде отдельного рекламного блока. но нужен таймер, который можно привязать только к отдельной группе товаров.
Нужен специалист, легко ориентирующийся в чужом коде.
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