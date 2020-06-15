Создать слайдер товаров на главной странице. Сайт самописный.

Внести изменения на главной странице сайта.

1. Добавить горизонтальную прокрутку с вкладками для разных коллекций товаров

2. прикрутить таймер на отдельные товары.

по первой задаче в админке уже есть опция "коллекции", т.е. группы товаров, которые можно задействовать для слайдера.

Сайт , можно сказать, самописный (переделанный bmshop).

В очереди и другие правки по сайту.

Уточнения по проекту :

1. горизонтальная прокрутка - слайдер. предварительно в админке необходимо задать возможность замены названий вкладок и привязку к слайдеру уже существующих 3х групп товаров.

2. по таймеру. функционал таймера уже существует в админке. в виде отдельного рекламного блока. но нужен таймер, который можно привязать только к отдельной группе товаров.

Нужен специалист, легко ориентирующийся в чужом коде.