Доработки сайта cms Bitrix

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок674 просмотра

Добрый день!

Необходимо внести доработки на сайт, cms bitrix

Подробное тз скину кандидатам.

Одна из задач – добавить мультивалютность на сайт

В начале заявки пропишите "Работаю с bitrix ... лет" (вместо ... пишите опыт работы с битрикс)        

5 лет назад
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