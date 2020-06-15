1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном ...
Доработки сайта cms Bitrix
Добрый день!
Необходимо внести доработки на сайт, cms bitrix
Подробное тз скину кандидатам.
Одна из задач – добавить мультивалютность на сайт
В начале заявки пропишите "Работаю с bitrix ... лет" (вместо ... пишите опыт работы с битрикс)
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