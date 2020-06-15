Система планирования, оптимизации, контроля маршрутов движения

Нужно создать аналог системы по типу Maxoptra или Relog.

Пример ТЗ в личку направлю.

В системе будет Web часть и приложения на Android и IOS.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1kiXruDiGCyqk8O5vDcZeojwiBDCuQP8vkfpsOBsl6do/ (Не полное, в процессе доработки)

Система должна быть модульной и с понятным и простым API, так как к данной системе будут подвязаны еще другие проекты.

Желательно видеть команду разработчиков, а не специалиста в единственном числе, так как всю сеть проектов проект нужно запустить до конца текущего года, хотя бы в Бета тесте,