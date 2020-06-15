1. Программирование аналогичнопредоставленному сайту на PHP FRAMEWORK LARAVEL (посадка вёрстки на готовую админку)Функционалготовой админки (разделы): · Настройки(в том числе готова интеграция с платежными системами) · Разделысайта· Категории· Стадионы· Мероприятия· Заказы· Сотрудники· Промокоды· Корпоративныезаявки· Новости· ШаблоныДругимисловами – админка должна функционироватьтак же, как это делается в предоставленном ...
Система планирования, оптимизации, контроля маршрутов движения
Нужно создать аналог системы по типу Maxoptra или Relog.
Пример ТЗ в личку направлю.
В системе будет Web часть и приложения на Android и IOS.
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1kiXruDiGCyqk8O5vDcZeojwiBDCuQP8vkfpsOBsl6do/ (Не полное, в процессе доработки)
Система должна быть модульной и с понятным и простым API, так как к данной системе будут подвязаны еще другие проекты.
Желательно видеть команду разработчиков, а не специалиста в единственном числе, так как всю сеть проектов проект нужно запустить до конца текущего года, хотя бы в Бета тесте,
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