Здравствуйте, суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке. Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать ...
Решить баг в регистрации
Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации, т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер через любых админских аккаунтов. Т.е. админские аккаунты как-то зависят от регистрации, чем и пользуются конкуренты. В общем нужно решить этот баг или перенести функцию регистрации с другого нашего исходника (сделать под mysqli и php 7, верстку натянуть с регистрации которая сейчас у нас), а также на всякий случай поставить капчу гугла, чтобы если кликер сделает более 5 кликов в секунду то каждый раз появлялась капча.
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