Решить баг в регистрации

Здравствуйте, у нас имеется баг в регистрации, т.е. после регистрации пользователя если зайти обратно на страницу регистрации и начать кликать скриптом по кнопке «Зарегистрироваться», то начнётся сильная нагрузка на сервер через любых админских аккаунтов. Т.е. админские аккаунты как-то зависят от регистрации, чем и пользуются конкуренты. В общем нужно решить этот баг или перенести функцию регистрации с другого нашего исходника (сделать под mysqli и php 7, верстку натянуть с регистрации которая сейчас у нас), а также на всякий случай поставить капчу гугла, чтобы если кликер сделает более 5 кликов в секунду то каждый раз появлялась капча.