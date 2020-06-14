Видео чат

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок664 просмотра

Полноценный видео чат для общения наподобие чата рулетка с расширенным функционалом, больше информация я могу дать в приват.

для создания данного чата понадобятся работать с.

1.облачных хранилищ наподобие firebase

2.работать с IP адресом

3.видео звонки

4.в чате должно быть реклама

Firebase
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