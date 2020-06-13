Прасер на несколько категорий

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Закрыт3 заявки686 просмотров

Доброго дня. Нужно чтобы по кнопке делался парсинг всего раздела целиком, всех объектов в нем

Выходной файл: xslx

Обратите внимание, что

Параметры для отслеживания аренда помещений , https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/#map=open¢er=14684874.175282242,5333017.883237517&zoom=10

 (https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/#map=open¢er=14684874.175282242,5333017.883237517&zoom=10)

Раздел (офисные/производственные/складские/торговые/другие) информация на отдельных листах в таблице

Остальные таблицы просто сплошными данные, без листов

Интерфейс:

Кнопка Парсинга сразу всех + поотдельности

Шкала выполнения задачи в процентах, или лог (чтобы было понятно, что процесс идёт)

И файлы, ссылки на скачивание файлов должны отобразиться

Буду отталкиватся от бюджета!

5 лет назад
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