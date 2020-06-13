Здравствуйте, суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке. Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать ...
Прасер на несколько категорий
Доброго дня. Нужно чтобы по кнопке делался парсинг всего раздела целиком, всех объектов в нем
Выходной файл: xslx
Обратите внимание, что
Параметры для отслеживания аренда помещений , https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/#map=open¢er=14684874.175282242,5333017.883237517&zoom=10
(https://www.farpost.ru/vladivostok/realty/rent_business_realty/#map=open¢er=14684874.175282242,5333017.883237517&zoom=10)
Раздел (офисные/производственные/складские/торговые/другие) информация на отдельных листах в таблице
Остальные таблицы просто сплошными данные, без листов
Интерфейс:
Кнопка Парсинга сразу всех + поотдельности
Шкала выполнения задачи в процентах, или лог (чтобы было понятно, что процесс идёт)
И файлы, ссылки на скачивание файлов должны отобразиться
Буду отталкиватся от бюджета!
Заявки фрилансеров
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