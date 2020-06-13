Задание по веб-разработке

Здравствуйте,

суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке.

Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать - переубеждать клиента.