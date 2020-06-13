Задание по веб-разработке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок1041 просмотр

Здравствуйте,

суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке.

Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать - переубеждать клиента.

5 лет назад
web_develop_r
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