Ищется программист на доработку двух сайтов на ВП. Необходимо качественно поработать над страницей чекаута обоих. И улучшить скорость на мобильных версиях обоих. Цену выставляйте предварительную. junior - просьба не писать. midl ...
Задание по веб-разработке
Здравствуйте,
суть задания состоит в том, чтобы общаться с заказчиком. Подробнее это задание опишу в переписке.
Пишите те, кто хорошо умеет общаться с заказчиками / клиентами. Необходимо умение убеждать - переубеждать клиента.
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