Оптимизировать сайт для загрузки на мобильные устройства

$10
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Закрыт3 заявки852 просмотра

Сайт----- fotokids.bestseller-tovar.ru

проверял на https://developers.google.com/speed

Сделать скорость загрузки но моб.уст. больше 80-ти

5 лет назад
guest_15920321032608
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