Поправить кодировку в письмах codeigniter, проблемы с кириллицей.

$10
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Завершен2 заявки791 просмотр

В codeigniter кириллица в email приходит знаками вопроса. Нужно поправить. 

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CodeIgniter
5 лет назад
vitviolli
47 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

web2up
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow
Все было сделано быстрее чем я ожидал. Спасибо за работу! Рекомендую!
Надежный заказчик, всегда на связи, приятно было работать, всем рекомендую!

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web2up
Денис 
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Илья
 
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