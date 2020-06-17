Желательно наличие опыта работы именно с этой платформой
Поправить кодировку в письмах codeigniter, проблемы с кириллицей.
В codeigniter кириллица в email приходит знаками вопроса. Нужно поправить.
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