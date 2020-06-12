Необходимо внести правки согласно ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки1024 просмотра

необходимо внести правки согласно ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1De1iZAyXel3N3DVBw6mv1xmEoBAjggLi_jkX_0wumzw/edit

интересует стоимость  и сроки

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aquakiev
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