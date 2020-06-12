Посадка интернет магазина на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок499 просмотров

Нужно сделать посадку интернет магазина на WP. Ссылку на Т3 и макеты отправлю в личные сообщения. Вёрстка пока не готова, по-этому макеты будут пока в figma для оценки сроков и стоимости. 

FigmaWordPress
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