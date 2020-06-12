Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил. Детали во вложенном файле.
Web приложение лояльности + связь по API с AmoCRM
Заявки фрилансеров
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