Скрипт на Python, который из данных API создает xlsx

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Завершен3 заявки1193 просмотра

Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил.

Детали во вложенном файле.

Python
5 лет назад
koptelov
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Выбранный исполнитель

elilcat
Сергей 
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elilcat
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