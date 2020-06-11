Массив в json

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Завершен1 заявка285 просмотров

Необходимо перевести строку в json. Пример строки:

  array (

    'А' => 'text',

    'B' => 

    array (

      0 => 'text',

      1 => 'text',

    ),

  ),

Исходный файл скину в ЛС

5 лет назад
guest_15832152589421
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Очень хороший программист, за пару минут сделал то, что не могли сделать двое других кодеров. Рекомендую!! Спасибо!)
Задача была поставлена чётко, коммуникация в проекте хорошая, с оплатой тоже всё замечательно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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