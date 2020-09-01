Разработать виджет для amoCRM с нуля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка661 просмотр

Нужен простой виджет для учета целей Яндекс.Метрики под стандартные формы amoCRM.

Пользователь устанавливает форму amoCRM на сайте (или несколько форм). Активирует виджет. Проводит настройку интеграции с Я.Метрикой. Начинает видеть достигнутые цели (заполненные формы).

Виджет должен быть написать с нуля. Под нашим брендом.

Псс... если сработаемся, будут еще заказы.

AmoCRM
5 лет назад
max9340082
Макс 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1089
20 дней
Escrow
Виталий — один из тех людей, с кем хочется продолжать сотрудничество. Реализовали не простой проект. По срокам немного затянули, из-за дополнительных хотелок от меня. В остальном — супер специалист и отличный человек. Продолжаем сотрудничество!
Доволен сотрудничеством с Максом. Четко поставленная задача, отличная коммуникация, бонус по окончании. Все прошло отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

denisovv
Виталий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

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