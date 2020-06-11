Нужно программирование сайта. Верстка есть. Вот дизайн - https://www.figma.com/file/IPW5h8YGlOIj3APyLJtp1D/Untitled?node-id=0%3A1Нужна система инвестиций и также реферальная система. Будет регистрация и личный кабинет. Баланс. Интеграция платёжных систем. Пополнение. Вывод. Возможно будет что-то ещё. Укажите свой телеграм, чтобы ...
Проверка базы на сайте
Сайт с графой в которой можно ввести определенный код. Коды уже собраны в базе но что бы не тыкать каждый код самому на рабочий или нет нужен человек который сделает это програмно
Заявки фрилансеров
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