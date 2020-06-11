Баги с тестами Битрикс Модуль Обучение

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Закрыт1 заявка709 просмотров

Здравствуйте.

Проблема: На части курсов не формируются Проверочные и Промежуточные тесты – вопросы не зачитываются в тест с ошибкой: Тест для самопроверки не содержит вопросов. 

А вопросы есть...

Полное описание задачи и нюансов в ТЗ. Прикрепляю. С Вас Оценка задачи и Сроки выполнения.

5 лет назад
Backup_Everyone
Сергей 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад

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