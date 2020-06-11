Настроить API

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Закрыт2 заявки492 просмотра

Есть интернет-магазин косметики на cms bitrix , после оплаты заказа, посылки присвается трек код для отслеживание.

Есть онлайн склад (c API), где эта посылка находится и по ней всегда есть актуальный статус, то есть можно отслеживать на каком этапе она

- Сборка

- Отправлена

- В пункте выдачи

- Посылка получена

Требуется взять данный трек код и через api отслеживать статус данной посылки и перенести его в CRM bitrix24 в нужное поле.

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sliak
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