Правки на сайте

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Завершен12 заявок1172 просмотра

Сделать не большие правки на корпоративном сайте.

Сайт на Битриксе

ТЗ скину в ЛС после обсуждения. 

Пишите кто свободен и готов взять мой проект

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
$10
31 день
Escrow
Игорь огромная тебе благодарность за работу. Все сделал быстро, качественно, с пониманием и в срок.
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Заявки фрилансеров

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
5 лет назад
ТОП-10
Веб-программирование
Владислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Павел
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергий
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Татул
 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов
5 лет назад

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