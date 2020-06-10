Нужны консультации по веб-разработке

Обучаюсь веб-разработке. Возникают вопросы в некоторых моментах.

Нужна поддержка: объяснение как реализовать, разбор проблем, если требуется написать код.

Формат предлагаю: чат, созвон при необходимости.

Главное, чтобы вы были в течение дня на связи (оперативные ответы на вопросы приветствуются).

От вас опыт: HTML, CSS JS, PHP, БД MySQL, SQL, разработка API, AJAX, работа с JSON и XML, работа с cookie, Git.

Желательно опыт с ООП, Laravel (или другие PHP фреймворки), Vue.js (т.к. после изучения мат части приступлю к ООП и фреймфоркам)

Оплата: стоимость вашего рабочего часа (считаете сколько времени ушло написание кода, написание ответов в чате, созвоны).

Кто готов работать в таком формате, оставьте, пожалуйста, заявку и напишите ваш опыт и стоимость часа.