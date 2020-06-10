Раскодировать js файл

Задача только для реальных профи по js!

Есть js отвечающая за показ рекламы.

Она частично закодирована, нужно ее полностью раскодировать, что бы она была понятна любому разработчику.

Где-то возможно нужно раскодировать, а где-то возможно переписать придется код.

Файл, который нужно дешифровать отправляю по запросу.

Хорошая оплата за реализованную задачу.