Публикация расписания на Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок504 просмотра

Есть уже написанный проект на Laravel для добавления информации нужной для составления расписания.

Нужно дописать составление расписание для разных групп. Требования по расписанию уже обсудим вместе, нужно сначала проконсультироваться насчет реализации.

Laravel
5 лет назад
Ozzis
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Павел
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад