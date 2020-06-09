Нужен разработчик на Yii или кто работал с laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки641 просмотр

Ситуация следующая

Мы физически не успеваем со всеми проектами, нужен кто-то в помощь.

Детали проекта могу сбросить лично! 

ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1nRW8lxQ9VxhDAyIsCGBcEx1dBCI4wDmCmdejvIS3P6g/edit

Если есть что-то непонятное, то обсудим! 

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