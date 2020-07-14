ТЗ прикрепил к задаче просьба ознакомится, прислать стоимость работ.
Спарсить товары в Exel для Opencart
Вот ссылки на категории
https://www.bashkirmed.com/catalog/
https://honey-bash.ru/honeybash.html
каждую категорию как отдельного производителя
Со всеми данными которые есть в карточке товара
сделать нужно сегодня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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