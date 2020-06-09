Программа для работы с картами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок360 просмотров

Нужно написать программу для работы с метафорическими картами.Подробнее по ссылке https://wireframe.cc/ekKNHe

В идеале, чтобы её можно было загрузить на сайт на Тильде. Предлагайте свои варианты.

В предложении указывайте стоимость и сколько времени потребуется.

Дизайн самый минималистичный и спокойный.

Tilda
5 лет назад
ritapolsh
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров