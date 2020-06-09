Программа для работы с картами

Нужно написать программу для работы с метафорическими картами.Подробнее по ссылке https://wireframe.cc/ekKNHe

В идеале, чтобы её можно было загрузить на сайт на Тильде. Предлагайте свои варианты.

В предложении указывайте стоимость и сколько времени потребуется.

Дизайн самый минималистичный и спокойный.