Для простого самописного сайта
Нужен парсер данных с ru.investing.com/
Нужен парсер данных с https://ru.investing.com/currencies/eur-usd-technical
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