Нужен парсер данных с ru.investing.com/

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок774 просмотра

Нужен парсер данных с https://ru.investing.com/currencies/eur-usd-technical

5 лет назад
awsea001
Сергей 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

nkorol_del
Николай 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
$20
1 день
Прекрасная работа ! Буду работать еще
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