Доработка сайта на NodeJS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок563 просмотра

есть системадля учета бизнесс процессов

написана на NodeJS

сейчас появилась необходимость внести новые фичи

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Node.js
5 лет назад
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