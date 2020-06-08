Настроить Редирект от Яндекс денег на Страницу Спасибо

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Добрый день.  Нужно настроить Редирект от Яндекс денег после оплаты на Страницу Об успешной оплате.

Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Яндекс денег после оплаты, но не попадает, а попадает просто на главную страницу. 

НУжно починить или сделать заново, чтобы всеработало.

В яндекс деньгах настроен редирект. 

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klimleader
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