Настроить Редирект от Яндекс денег на Страницу Спасибо

Добрый день. Нужно настроить Редирект от Яндекс денег после оплаты на Страницу Об успешной оплате.

Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Яндекс денег после оплаты, но не попадает, а попадает просто на главную страницу.

НУжно починить или сделать заново, чтобы всеработало.

В яндекс деньгах настроен редирект.

https://st.weblancer.net/download/4254661.png