Сделать лендинговую страницу

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Закрыт11 заявок584 просмотра

Сделать лендинговую страницу  - предложение услуги для юр.лиц - на основе разработанного прототипа

Необходим опыт работы с ГИС системами.

Сроки выполнения задания, оплата обсуждаются.

Работаем на прямую с разработчиками. Компании оказывающие услуги по разработке не рассматриваем.

Просьба указывать свой Telegram для связи.

О нас. Мы компания СМАРТДАТА. Разрабатываем продукты для автоматизации бизнеса, обработки данных и портирования решений на мобильную платформу. 

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