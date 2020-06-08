Есть бот ( с открытым кодом) https://github.com/DeviaVir/zenbot Нужно его научить работать с биржей https://coinsbit.io/ Бот должен делать всё что умеет но с новой биржей. API биржи по ссылке : https://www.notion.so/API-COINSBIT-WS-API-COINSBIT-cf1044cff30646d49a0bab0e28f27a87
Сделать скрипт для Мой склад
Необходимо сделать скрипт, который будет делать возврат покупателя на основе отгрузки сделанной этому покупателю при достижении определенного статуса, а также менять склад для возврата.
https://nimbusweb.me/s/share/4251073/i0l8zdy0q10193nieqbk
1. При достижении статуса "Возврат" в Мой склад, создается возврат на основании отгрузки на Склад 1.
2. При достижении других статусов отмены в Мой склад, создается возврат на основании отгрузки на склады, с которых и была изначальная отгрузка товара.
API мой склад - https://dev.moysklad.ru/
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