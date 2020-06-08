Сделать скрипт для Мой склад

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка417 просмотров

Необходимо сделать скрипт, который будет делать возврат покупателя на основе отгрузки сделанной этому покупателю при достижении определенного статуса, а также менять склад для возврата.

https://nimbusweb.me/s/share/4251073/i0l8zdy0q10193nieqbk 

1. При достижении статуса "Возврат" в Мой склад, создается возврат на основании отгрузки на Склад 1.

2. При достижении других статусов отмены в Мой склад, создается возврат на основании отгрузки на склады, с которых и была изначальная отгрузка товара.

API мой склад - https://dev.moysklad.ru/ 

5 лет назад
dekterev
Андрей 
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Был
4 года назад

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Евгений
 
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