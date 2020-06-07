Задача

Нужно сделать Twitch спаммер в виде панели, пример на скрине. Нужно чтобы были возможности: спамить собщением, добавлять сниппеты, изменять количество рандомных символов в начале сообщения, фолловить ботов на каналы, отфолловливать их, добавлять сервера на которых будут работать спам на каналы и фоловеры.

Обязательные требования

Весь код функций на Python.

Управление через веб-панель.

Добавление серверов для спама и т.д.