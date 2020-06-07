Веб-панель

$36
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки705 просмотров

Задача

Нужно сделать Twitch спаммер в виде панели, пример на скрине. Нужно чтобы были возможности: спамить собщением, добавлять сниппеты, изменять количество рандомных символов в начале сообщения, фолловить ботов на каналы, отфолловливать их, добавлять сервера на которых будут работать спам на каналы и фоловеры.

Обязательные требования

Весь код функций на Python.

Управление через веб-панель.

Добавление серверов для спама и т.д.

Python
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Limai3403
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