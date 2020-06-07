Доброго времени суток нужно устранить кнопку купить в кредит от хоум кредит, на сайте установленные кнопки купить в кредит от Сбербанка и Тинькоф СМС опен карт 3
PHP-программист на удаленку
Нужно написать и сопровождать несколько внутренних проектов на PHP + mysql.
Требования:
— отличные знания PHP и mysql
— средние знания git (новые фичи и багфиксы в отдельных ветках, тест + ПР)
— хорошие знания бутстрапа (собирать UI)
— понимание структуры БД и умение ее проектировать
— умение работать с API (Яндекс.Директ, Google Ads)
Обязанности:
— багфиксы
— разработка нового функционала
— комментирование кода и написание документации
Условия:
— Удаленка
— Гибкий график
— Неполный рабочий день
Зарплата:
— до 50 000 рублей за неполный рабочий день
— либо почасовка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать Viber Bot, который будет ссылаться на таблицу в Excel, состоящую из 2 двух столбцов (условно, А и В) и большого количества строк. Необходимо, чтобы пользователь, пользуясь Ботом, ввел значение столбца "А" и Бот ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть магазин на Wordpress (вукомерс). Нужно сделать способы доставки на странице оформления заказа. Способы доставки подтягиваются по рест API с другого сайта -> JSON. Выбранный способ доставки должен отправляться вместе с заказом (вот ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Есть готовый сайт недвижимости на битрикс24. Есть стороннее API (пару GET эндпоинтов), которая отдает все данные о квартирах - этаж, стоимость и тд. Необходимо получить и отрисовать полученные с API данные на сайте недвижимости битрикс24 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Перенести интернет магазин на новый сервер CMS - Magento 2 - Установка CMS - Установка Шаблона - Экспорт товаров и настроек Опыт подобных задач и навыки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно доделать копию сайта на php. Все ссылки в личкуВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Сейчас я нахожусь в процессе изучения веб-разработки в JAVA, немного могу в CSS, HTML и PYTHON. Также имею небольшой опыт с сфере анализа данных на Python. Мне нужны самые простые ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Мой сайт - payment.itkasta.com/r3/cross-perekaz Необходимо написать скрипт автозаполнения формы Задача - чтобы при переходе на сайт или при нажатии на кнопку какую то , форма заполнялась нужными данными P.S: данные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток нужно разработать регистратор аккаунтов инстаграм, желательно используя встроенный браузер а не с помощью запросов. Работать придется с верификацией с помощью почты, возможно подключать АПИ для верификации телефона ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сопровождение и консультация по конструктору WIX Заранее всем благодаренВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад