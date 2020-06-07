PHP-программист на удаленку

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок974 просмотра

Нужно написать и сопровождать несколько внутренних проектов на PHP + mysql.

Требования:

— отличные знания PHP и mysql

— средние знания git (новые фичи и багфиксы в отдельных ветках, тест + ПР)

— хорошие знания бутстрапа (собирать UI)

— понимание структуры БД и умение ее проектировать

— умение работать с API (Яндекс.Директ, Google Ads)

Обязанности:

— багфиксы

— разработка нового функционала

— комментирование кода и написание документации

Условия:

— Удаленка

— Гибкий график

— Неполный рабочий день

Зарплата:

— до 50 000 рублей за неполный рабочий день

— либо почасовка

BootstrapGitGoogle AdsMySQLPHP
5 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
49 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Бахром
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Епракси
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
18 часов назад
10 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 отзывов
5 лет назад
Айк
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
28 отзывов
5 лет назад
Вячеслав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад