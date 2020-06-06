Требуется сопровождение и консультация по конструктору WIX Заранее всем благодарен
Регистратор Инстаграм аккаунтов
Доброго времени суток
нужно разработать регистратор аккаунтов инстаграм, желательно используя встроенный браузер а не с помощью запросов.
Работать придется с верификацией с помощью почты, возможно подключать АПИ для верификации телефона
Язык, технология подлежит обсуждению
Оплата почасово
Жду заявок
P.S. работа сложная, не на один день, с постоянными обновлениями и доработками, ищется именно стабильный человек, с умением решать комплексные задачи
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