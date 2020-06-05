Подключить товары поставщиков в магазин по api (woocommerce)

В wordpress знаю есть rest api. Он позволит настроить подключение поставщиков по api? Интересует обновляемая выгрузка товаров (цены, наличие, характеристики в виде отдельных атбибутов - чтобы фильтр товаров в категориях настроить, описания).

Вся документация по api поставщиков у них есть.