Подключить товары поставщиков в магазин по api (woocommerce)

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В wordpress знаю есть rest api. Он позволит настроить подключение поставщиков по api? Интересует обновляемая выгрузка товаров (цены, наличие, характеристики в виде отдельных атбибутов - чтобы фильтр товаров в категориях настроить, описания).

Вся документация по api поставщиков у них есть. 

WooCommerceWordPress
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nniikkhhii
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