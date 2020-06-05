Есть интернет-магазин. Надо сделать парсинг данных по товарам с сайта www.mvideo.ru: Фотогографии Название Артикул Производитель Описание Характеристики Цена Бонусные рубли Выдача купонов, количество Финальная ...
Подключить товары поставщиков в магазин по api (woocommerce)
В wordpress знаю есть rest api. Он позволит настроить подключение поставщиков по api? Интересует обновляемая выгрузка товаров (цены, наличие, характеристики в виде отдельных атбибутов - чтобы фильтр товаров в категориях настроить, описания).
Вся документация по api поставщиков у них есть.
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